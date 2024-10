Miss Italia 2018, i numeri per votare le calabresi

La finalissima di Miss Italia si avvicina e le due miss calabresi Miss Miluna Calabria 2018 e neo Miss Miluna 2018 Naomi Rizzo e Miss Rocchetta Calabria 2018 Giuliana Panzino saranno fra le 33 protagoniste della diretta che andrà in onda su La7 lunedì 17 settembre da Milano a partire dalle ore 21.10 e che terminerà con l’incoronazione di Miss Italia 2018.

Sono stati forniti i numeri di telefono per votare, con una chiamata o con un sms, le due Miss calabresi. Per sostenere Naomi Rizzo si può telefonare al numero 894100 indicando il codice 03 o inviare un sms al numero 4770471 indicando il codice 03. Per sostenere Giuliana Panzino si può telefonare al numero 894100 indicando il codice 09 o inviare un sms al numero 4770471 indicando il codice 09. Il voto andrà espresso durante la finale del 17 settembre.

Intanto le due ragazze calabresi si stanno preparando al gran finale del concorso della patron Patrizia Mirigliani.

«Ci aspetterà una settimana dura – dice Naomi Rizzo, (che ha 22 anni, è alta 1.72, e vive a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, dove studia Scienze della nutrizione all’Università della Calabria ed è diplomata in danza classica e moderna), Miss Miluna Calabria 2018 e che da pochi giorni indossa anche la fascia nazionale di Miss Miluna 2018 – ci stiamo dedicando tantissimo alle prove dello spettacolo e stiamo provando circa tre ore per una delle quattro coreografie. Io mi sento iperattiva e felicissima di esprimere ciò che provo tramite la danza. Fin da bambina sono sempre riuscita a trasmettere tanto mentre ballo anche con un semplice sguardo, ce la metterò tutta come sto già facendo e spero che vinca la migliore. La mia famiglia ed il mio ragazzo sono super emozionati per questo mio traguardo raggiunto, stanno facendo tantissima pubblicità e, anche se lontani, riescono a darmi tanto, come se li avessi vicino in ogni momento della giornata a darmi tanta forza in tutto ciò che sto facendo. Lo stesso stanno facendo tutti i miei cari amici e persone che mi stanno sostenendo senza neanche conoscermi. Di questo ne sono davvero contenta».

Anche per Miss Rocchetta Calabria 2018 Giuliana Panzino (che ha 19 anni ed è alta 1.75, vive a Catanzaro Lido, dove si è appena diplomata al Liceo delle Scienze umane e dove coltiva una grande passione per il cinema), l’emozione è tanta in vista della finalissima di Miss Italia 2018. «Qui sta andando molto bene. Fatichiamo tanto con le coreografie ma l’ambiente è bello. Abbiamo legato fra le ragazze e con lo staff – racconta Giuliana Panzino – La sto vivendo bene e spero di trarre il massimo dalle opportunità che stanno arrivando. Non sono ancora ansiosa per la finale, almeno al momento. Sono sicuro che comunque andrà per me è da considerare una vittoria. Tutta la mia famiglia mi sostiene. Quando hanno saputo che sono entrata fra le finaliste, tutti i miei parenti sono andati a casa dei miei genitori per stappare una bottiglia di spumante. Mia nonna dice a tutti di votare la nipote con il numero 09 e i miei fratellini mi scrivono ogni giorno. Voglio farcela per loro perché sono la mia forza».

Soddisfatta e pronta per la finale anche l’agente regionale del concorso Miss Italia in Calabria Linda Suriano, titolare della Carlifashionagency. «Siamo con il fiato sospeso – dice – in attesa che le nostre ragazze affrontino la finale di lunedì 17 settembre. Sono emozionata e sicura che la Calabria farà un figurone con Naomi e Giuliana. Quella sera dovremmo sostenerle con il nostro affetto e con il televoto perché quest’anno deve vincere una calabrese».