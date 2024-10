Miss Italia in Calabria 2018, Sara Fasano si qualifica alle prefinali nazionali

È Sara Fasano (con il numero 17), Miss Equilibra Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta Cosenza, in piazza XV Marzo sulla scalinata del Teatro Alfonso Rendano, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Madrina della serata è stata Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch. Sara Fasano ha 18 anni (è alta 1.78), e vive a Cosenza dove si è diplomata al liceo scientifico ed è cintura nera di karate. «è un risultato bellissimo, ringazio la giuria e l’agente regionale del concorso Miss Italia in Calabria Linda Suriano per questa grande possibilità – racconta la neo Miss Equilibra Calabria 2018 che aveva conquistato l’accesso alle finali regionali con la fascia provinciale di Miss Castello Ducale di Corigliano – In attesa di iscrivermi alla Facoltà di Medicina, mi piacerebbe intraprendere una carriera nel mondo della moda e Miss Italia può essere il trampolino di lancio giusto. Dalle prefinali nazionali mi aspetto che sia una grande esperienza molto emozionante».

La serata, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Raffaella Salamina con al suo fianco Miss Italia 2017 Aliche Rachele Arlanch che ha ripercorso, sul palco di piazza XV Marzo, un anno molto intenso e ricco di soddisfazioni. «Mi piacerebbe diventare una brava conduttrice tv – ha detto Miss Italia – so di dover lasciare la corona ma mi spiace un po’ perché è stata una esperienza fantastica. Il consiglio che posso dare alle ragazze è quello di essere sempre se stesse».

Le ragazze hanno sfilato sotto gli occhi dei giurati a cominciare dal presidente, lo stilista Claudio Greco; la segretaria Dea Guarascio di Special Price; l’assessore al Turismo, comunicazione e marketing territoriale del Comune di Cosenza Rosaria Succurro; l’angiologo Elia Diaco, Cristina Gazzaruso del Majorana group; Sergio e Giada Mazzuca di Scintille Montesanto; la dottoressa Giada Bartuca; la cantante Roberta Cleo; l’attore Francesco Mastroianni; Giovanna Posa di Equilibra e Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già elette nel 2017 e prefinaliste a Jesolo lo scorso anno a cominciare da Miss Calabria 2017 e detentrice della fascia nazionale Miss Interflora 2017 Mariafrancesca Guido; Miss Sport Calabria 2017 Ludovica Dito; Miss Selezione fotografica Calabria 2017 Gabriella Gasparro; Sara Trinchese Miss Tricologica Calabria 2017; Miss Miluna Calabria 2017 Ilaria Giancola e Marzia Romeo Miss Equilibra Calabria 2017. Le Miss 2017 hanno sfilato in passerella con gli abiti, in anteprima, della nuova collezione dello stilista Claudio Greco e poi con quelli dell’Accademia New style di Franca Trozzo.

La serata (la cui regia è curata da Luigi D’Alife e da Vincenzo “Nac” Naccarato), è stata aperta da Silverio e Mattia Tucci, dei Lumpen, che hanno cantato la canzone che ha accompagnato la cavalcata del Cosenza Calcio in Serie B. Poi spazio al corpo di ballo di Miss Italia in Calabria curato da Lia Molinaro composto da Ecle Rose, Fabiola De Rose, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Luca Passarelli, Giada Gabriele, Alessia Mandoliti e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido detentrice anche della fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Nel corso dello spettacolo ci sono stati i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it e l’esibizione di Raffaele Renda, protagonista a Sanremo Young.

«È molto emozionante iniziare le selezioni regionali nella mia città e in una piazza così bella. Ringrazio l’assessore Rosaria Succurro, il sindaco Mario Occhiuto e tutta l’amministrazione comunale di Cosenza per aver voluto che la prima prefinalista fosse eletta a Cosenza» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la pa