Miss Italia Calabria: al via la prima selezione regionale

Una domenica all’insegna della bellezza, ma anche della natura incontaminata. La prima selezione regionale di Miss Italia Calabria si terrà il 28 luglio, ore 17, a Lorica. A farle da cornice stavolta, dopo i successi ottenuti nel corso delle tappe provinciali, sarà, dunque, lo straordinario capitale naturale della Sila.

Sullo sfondo di boschi secolari, panorami mozzafiato e del lago Arvo, le aspiranti Miss, provenienti da tutta la Regione, si contenderanno la fascia di Miss Sport Calabria, titolo d’accesso alle prefinali nazionali di Jesolo.

L’attesissima kermesse, presentata da Andrea De Iacovo, si svolgerà in modo del tutto originale. Alla tradizionale passerella si aggiungerà il romantico battello che dalle acque cristalline trasporterà le Miss sul palco allestito in mezzo al verde, dando vita a una vera e propria sfilata a cielo aperto.

All’evento organizzato sul più esteso altopiano d’Europa parteciperanno, oltre alle reginette e alla giuria di esperti che le selezionerà, il corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e il giovane e poliedrico artista calabrese Francesco Morrone, che grazie al tour, “Cantautore su due ruote”, sta portando la sua musica, per tutta Italia, in sella a una bici. Non mancherà, inoltre, la proiezione del video sul contrasto alla violenza di genere, tramite cui il concorso si impegna a promuovere, nel solco già tracciato dalla patron Patrizia Mirigliani, messaggi di grande importanza sociale.

Con l’appuntamento di Lorica, pure inserito nel cartellone de “L’Estate Florense” promosso e realizzato dall’assessore allo spettacolo e al turismo di San Giovanni in Fiore Leonardo Straface, continua l’avventura di Miss Italia Calabria. Anche per l’edizione 2019, al pari delle quattro precedenti, la manifestazione è curata dalla Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso che quest’anno spegne le sue prime ottanta candeline.