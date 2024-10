Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Francica

Miss Italia Calabria: Antonia Sottile è la nuova Miss città di Francica. Il nono appuntamento della kermesse ha visto Martina Nisi al secondo posto (Miss Rocchetta Bellezza) e Carla Guarrera al terzo (Miss Framesi). Alessandra Magrone al quarto posto, Giorgia Perciavalle al quinto posto ed Elisa Novello al sesto posto completano la classifica.

Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa nel Comune di Francica, perla nascosta della nostra Regione dalle origini millenarie. La storia di Francica è stata segnata da diversi terremoti devastanti. Tuttavia, il paese non si è mai dato per vinto. Dopo il terremoto del 1783, in particolare, ha vissuto una lenta ripresa.

Oggi, è possibile ammirare tutta la bellezza dei suoi monumenti e delle sue chiese, che portano ancora i segni dei restauri compiuti a seguito di quei tragici eventi. La storia di Francica si intreccia con la sua economia. Il Comune è noto come “il paese dell’olio” grazie alla sua lunga tradizione nella produzione dell’olio d’oliva, eccellenza calabrese.

Francica è stata una meravigliosa cornice per le selezioni della nona tappa di Miss Italia Calabria. Il concorso di bellezza più longevo d’Italia non solo accende i riflettori sulle aspiranti miss, ma si impegna a promuovere le preziose eredità culturali e le tradizioni dei diversi Comuni che ospitano la kermesse. Attraverso questa iniziativa, si intende contribuire in modo significativo alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale di questa affascinante Regione.

La nuova stagione di Miss Italia Calabria ha offerto al pubblico uno spettacolo originale celebrando la gloriosa storia del concorso di bellezza più amato d’Italia. La sinergia tra le allieve della Carli Fashion Academy, sotto la guida carismatica di Francesca Marchese, i testi appassionati di Carola Cesario e le coreografie del corpo di ballo diretto con maestria da Lia Molinaro, hanno proiettato il pubblico nei momenti indimenticabili che hanno segnato la lunga tradizione di Miss Italia, dagli inizi fino ai giorni nostri.

Un catwalk che negli anni ha ospitato il talento, la grinta e la bellezza italiana, incarnando i valori che contraddistinguono questo concorso. Miss Italia Calabria ha scritto così un nuovo capitolo nella sua storia, un tributo appassionato alla bellezza, al talento e all’eleganza, dimostrando ancora una volta che la tradizione può fondersi con la modernità per regalare momenti magici e indimenticabili. La direzione artistica dello spettacolo è stata curata da Linda Suriano, esclusivista regionale di Miss Italia Calabria e titolare della Carli Fashion Agency.

La serata di Miss Italia Calabria è stata trascinante e avvincente, grazie alla vivacità dei presentatori Andrea De Iacovo e Linda Suriano. La kermesse non solo celebra la bellezza e la grazia delle aspiranti miss, ma è anche una vetrina per i talenti musicali della nostra amata Regione. Sul palcoscenico di Miss Italia Calabria nella tappa di Francica, le esibizioni del giovane cantante Francesco Lembo hanno aggiunto una nota di spettacolarità alla serata. Miss Italia Calabria si conferma così un evento di grande rilevanza culturale e artistica, in cui l’eccellenza regionale brilla in tutto il suo splendore.

Il sindaco del Comune di Francica Michele Mesiano ha sottolineato: «Siamo felicissimi e orgogliosi di aver portato a Francica questa kermesse. Un’opportunità per mettere in vetrina le nostre bellezze culturali e paesaggistiche. Francica è avvolta da ulivi. Grazie ai video realizzati nel nostro territorio vogliamo valorizzare Francica città dell’olio».

A proclamare la vincitrice della nona tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Michele Mesiano (sindaco del Comune di Francica), Daniele Stagno (vicesindaco di Francica), Gianfranco Liguori (consigliere delegato Cultura e Sport), Antonio Mondella (presidente consiglio comunale), Fabio Signoretta (sindaco del Comune di Ionadi), Maurizio Bonanno (direttore di Telespazio), Raffaele Patania (Patania gioielli), Antonio Pugliatti (Framesi).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Francica ha confessato di essere: «Emozionatissima. Non me l’aspettavo. Mi auguro di proseguire il percorso di Miss Italia e vivere al meglio ogni momento. Il mio sogno è diventare una professoressa di lettere».

Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha dichiarato che: «Il mio più sentito ringraziamento va alla Regione Calabria per il sostegno fondamentale fornito tramite la legge regionale 13/1985 e a Calabria Straordinaria, per aver reso possibile questo evento. Desidero esprimere un ringraziamento speciale a tutte le concorrenti e alle loro famiglie. Non possiamo far altro che guardare con entusiasmo alle prossime tappe. Sarà una stagione piena di impegni ed emozioni. Le iscrizioni per Miss Italia sono ancora aperte. Invito tutte coloro che sognano di vivere questa esperienza indimenticabile a candidarsi sul sito ufficiale di Miss Italia».

Il viaggio continua, portandoci sempre più vicini alla corona di Miss Italia Calabria e alla scoperta del cuore pulsante della nostra Regione.