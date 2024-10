Miss Italia Calabria, nuova tappa: incoronata Jennifer Stella

La vittoria di Jennifer Stella, Miss città di Corigliano Rossano, ha segnato la conclusione della sesta tappa di Miss Italia Calabria. Ecco le altre cinque finaliste che hanno brillato nel concorso: Giorgia Perciavalle si è classificata al secondo posto ed è stata insignita del titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Al terzo posto Grace Melody Lento con il titolo di Miss Framesi. Kristal Berlingieri ha raggiunto la quarta posizione. Annamaria Andronache ha ottenuto il quinto posto, Daniela Tedesco si è classificata sesta.

Nella serata di ieri, Miss Italia Calabria ha fatto tappa nel Comune di Corigliano-Rossano, una località affascinante e ricca di storia. La città di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, è rinomata per il suo centro storico. Le antiche chiese e le magnifiche architetture testimoniano la sua ricca eredità culturale.

Una delle principali attrazioni della città è il castello ducale, risalente al periodo medievale. Oltre alla sua importanza storica e culturale, Corigliano svolge un ruolo significativo come centro agricolo e industriale nella Regione Calabria. A Rossano, l’arte e la cultura continuano a prosperare.

La città è famosa per il Codex Purpureus, un antico manoscritto risalente al VI secolo, contenente i Vangeli e riconosciuto per i suoi colori vivaci e la bellezza artistica delle illustrazioni. Questo prezioso manoscritto è un tesoro culturale di inestimabile valore e testimonia la tradizione artistica e letteraria dell’epoca. Numerose chiese e abbazie di valore storico sono disseminate nella zona e il Castello di Roscianum, una volta roccaforte strategica, è un altro importante centro di interesse. Inoltre, Rossano è celebre per la sua produzione di liquirizia apprezzata in tutto il mondo.

Il Comune di Corigliano-Rossano ha ospitato le selezioni del celebre concorso nazionale di Miss Italia, attirando numerose candidate provenienti da tutta la Regione Calabria. La kermesse si è rivelata ancora una volta un’esperienza in cui la bellezza esteriore si è armoniosamente unita alla bellezza interiore, sottolineando l’importanza dei valori di collaborazione e amicizia tra le partecipanti.

Miss Italia Calabria si dedica con fervore alla valorizzazione e promozione della cultura e delle tradizioni locali con l’intento di far scoprire le innumerevoli meraviglie di questa splendida Regione.

A presentare la serata con grande entusiasmo Larissa Volpintesta che ha reso la serata ancora più coinvolgente.

Il consigliere comunale di Corigliano Rossano Raffaele Vulcano ha evidenziato: «Siamo veramente felici di aver ospitato Miss Italia Calabria. Ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire nei prossimi anni. Miss Italia è una kermesse di portata nazionale che offre la possibilità di far conoscere le bellezze artistiche e turistiche del nostro territorio».

A proclamare la vincitrice della sesta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Raffaele Vulcano (consigliere comunale Corigliano Rossano), Salvatore Garbato (truccatore delle dive), Rosanna Mortati (conduttrice televisiva), Francesco De Rosis (presidente del circolo nautico “Vivere il mare”), Annarita Marzullo (titolare dell’azienda Hit Style), Daniela Perrone (life coach), Paola Filippelli (titolare Filippelli gioielleria per Miluna), Bina Forniciti (Miss Calabria 2015), Anna Celestino (curatrice di immagine).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Corigliano Rossano ha confessato: «Questa vittoria mi ha regalato tantissime emozioni. Non ci credo ancora. Ho provato grande euforia. Mi auguro di proseguire questo percorso. Ringrazio tutti i giurati e, soprattutto, il pubblico. Miss Italia è un’esperienza fantastica che consiglio a tutte. Il mio sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e del giornalismo sportivo».

Linda Suriano, esclusivista Miss Italia Calabria, ha dichiarato che: «Quando ci siamo messi all’opera per il nuovo tour di Miss Italia Calabria, sapevamo che avremmo affrontato numerose sfide, ma la determinazione e l’impegno del nostro team e l’entusiasmo delle aspiranti miss e delle loro famiglie ci hanno permesso di superare ogni ostacolo. Ringrazio tutti per la riuscita di ogni serata. Ci aspettano tantissime date alla scoperta della nostra meravigliosa Regione. Faccio un grande in bocca al lupo alle concorrenti e invito le ragazze che desiderano mettersi in gioco ad iscriversi alle selezioni sul sito ufficiale di Miss Italia».