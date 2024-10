Miss Italia Calabria: proclamata la nuova Miss Magna Graecia

Prossimo appuntamento a Bagaladi per eleggere Miss Eleganza Calabria

Dopo il titolo di Miss Miluna Città di Cosenza, Annalisa Alfieri conquista la fascia di Miss Magna Graecia 2019, a conclusione della seconda selezione regionale di Miss Italia Calabria, tenutasi ieri, giovedì 1 agosto, a Crotone.

Doppia vittoria, pertanto, per la venticinquenne, originaria di Cosenza, che vola direttamente alle prefinali nazionali del concorso, in programma a Mestre dal 26 al 30 agosto. Secondo e terzo posto, invece, per Chiara Tomaino e Chiara Vivona.

«Non ci credo, sto vivendo un sogno», ha detto, subito dopo l’incoronazione, Annalisa, mora dagli occhi verdi, diplomatasi al liceo classico “Bernardino Telesio” e appassionata di teatro. «Inizierò a prepararmi per le prefinali nazionali – ha aggiunto – studiando le particolarità delle miss che hanno fatto la storia del concorso».

A decretarne il trionfo è stata un’attenta giuria di professionisti composta da Pisano Pagliaroli, Elia Diaco, Leonardo Michele Ioppolo, Claudia Chiefalo, Isabella Romeo, Gaetano Gallo, Enrico Familiari, Giusy Procopio, Dj Cesko, Chiara Cipri, Paola Helzel e dall’avvocato Danilo Aloe nella sua qualità di garante del concorso. In aggiunta c’era anche una giurata e madrina d’eccezione: Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018.

«Sto scoprendo tantissimi luoghi ricchi di bellezza e storia – ha affermato la reginetta più bella d’Italia nel corso della serata -. L’Italia è un posto splendido e io sono grata e orgogliosa di rappresentarlo». Alle ragazze partecipanti e provenienti da tutta la Regione, Miss Italia 2018, a cui è stata consegnata la maglia rossoblù del Crotone Calcio, ha poi consigliato: «Fate vedere che oltre alla bellezza, c’è tanto altro, un mondo da scoprire».

Alla manifestazione, condotta dall’attrice Larissa Volpentesta, hanno partecipato il corpo di ballo, guidato dalla coreografa Lia Molinaro, e la cantante Rossana Cantelmo, già approdata alle finali nazionali di Area Sanremo. Ha concluso la selezione l’intervento di Carmelo Ambrogio, titolare della Carli Fashion Agency ed esclusivista regionale, da cinque anni, del concorso insieme a Linda Suriano. Dopo i ringraziamenti al Comune di Crotone e agli assessori Frisenda e Pagliaroli, all’angiologo Elia Diaco per il suo grande sostegno e a tutto lo staff, Ambrogio ha, infatti, reso noto: «È ormai ufficiale che Miss Italia torni su Rai 1, proprio nell’anno in cui spegne le sue prime ottanta candeline. Non possiamo che esserne lieti».

L’avventura di Miss Italia Calabria, intanto, prosegue. Il prossimo appuntamento, sempre alla presenza di Carlotta Maggiorana, è in calendario per domani, sabato 3 agosto, a Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria.