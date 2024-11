Miss Italia Calabria: tappa regionale a Reggio

La carovana di Miss Italia Calabria venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, farà tappa nel prestigioso resort Altafiumara spa. Una tappa regionale che si svolgerà nella splendida cornice di Villa San Giovanni (RC).

Sarà eletta Miss Equilira Calabria, la vincitrice sarà una delle 10 finaliste regionali che rappresenteranno la Calabria alle finali nazionali a Jesolo il prossimo 20 settembre.

Un lungo week and con Miss Italia, la manifestazione infatti approderà domenica 2 agosto, alle ore 21.30, in riva allo Stretto a Reggio Calabria sul suggestivo lungomare Falcomatà. Altra serata regionale, questa volta sarà eletta Miss Kia, valevole per le finali nazionali a Jesolo il prossimo 20 settembre.

A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco. A condurre le selezioni, presentarice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. Sarà lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l’ufficio stampa. Miss Italia si presenta con un look tutto nuovo, dalla scenografia completamente rinnovata e ideata dal direttore artistico Claudio Greco. “Non è un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show” -così promettono gli organizzatori -Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione”. Inoltre, Miss Italia non dimentica il sociale e la cultura. Ogni tappa sarà introdotta dagli spot sociali firmati dall’attore Stefano Muroni e dalla presentazione di un libro e di un autore calabrese. Una nuova formula, dunque, per Miss Italia che punta a valorizzare il nostro patrimonio culturale e gli artisti e intellettuali della nostra terra.

“Bellezza, dunque, ma anche tanta cultura, arte e appartenenza al territorio- spiega Claudio Greco – Miss Italia toccherà, in questa lunga estate, location suggestive, cornici emozionali, vere e proprie cartoline della nostra splendida Calabria. Non ho dubbi troveremo la nostra Miss Calabria che rappresenterà egregiamente questa regione ricca di talenti e di bellezza”.