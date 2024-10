Miss Mondo Italia 2019, la parrucchiera reggina Francesca Barillà al fianco delle finaliste

La bellezza affascina, spesso conquista, tanti ne rimangono folgorati ed altri invece lavorano per ‘tirarla’ fuori e mostrarla agli occhi del mondo.

Questo è quello di cui si occupa Francesca Barillà, titolare di un negozio di parrucchiere che, da anni, a Reggio Calabria si prende cura dei capelli delle sue affezionate clienti.

“Acconciature Francesca“, questo il nome dell’attività con sede a Gallico, è uno dei negozi più conosciuti a Reggio nel settore dei capelli. A dimostrarlo non è solo l’esperienza dell’imprenditrice reggina, ma anche la sua partecipazione ad eventi di respiro nazionale.

Francesca Barillà infatti anche nel 2019 è stata selezionata per partecipare alla finale di Miss Mondo Italia. Non è la prima volta che l’esperta reggina si trova a viaggiare per l’Italia mostrando il suo talento.

“Il primo anno sono stata selezionata per la semifinale – racconta a CityNow la proprietaria del negozio di Gallico – per i tre anni successivi ho avuto la possibilità invece di far parte della finale di Miss Mondo e la lettera di selezione è arrivata per il quarto anno consecutivo”.

Nel corso della sua carriera la parrucchiera reggina ha partecipato al Festival della musica di Sanremo ed anche a vari concorsi di acconciature come quello di Paestum,durante il quale è riuscita a conquistare il podio (1° e 2° posto) con acconciature da sera e da sposa.

Tanti gli eventi, le sfilate e le iniziative a cui Francesca ha partecipato anche a Reggio Calabria. Da oltre 40 anni, la parrucchiera, si tiene infatti costantemente aggiornata sulle mode del momento. Francesca fa inoltre parte del GAR, Gruppo Acconciatori Reggini da sempre impegnato su tutto il territorio provinciale.

Ma la destinazione adesso è Gallipoli, dove stanno per arrivare le 50 bellissime concorrenti provenienti da ogni Regione d’Italia. Le ragazze che a colpi di passerella sono riuscite ad aggiudicarsi un posto nella semifinale nazionale saranno aiutate nella loro preparazione proprio da Francesca Barillà e dagli altri esperti selezionati per l’occasione.

La parrucchiera reggina è infatti partita oggi, martedì 11 giugno. Nonostante la finale sia in programma per sabato 15 infatti, tutto lo staff che ruota intorno alla macchina organizzativa del concorso nazionale dovrà recarsi prima sul luogo per disporre al meglio tutto il lavoro.

Un orgoglio per Reggio Calabria e tutta la regione che, ancora una volta, vede i suoi talenti protagonisti di importanti eventi.

