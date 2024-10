Simone Missiroli: ‘Tornare alla Reggina sarebbe bellissimo, ma..’

Due grandi ospiti a “La giovane Reggina”. Due prodotti del settore giovanile amaranto come Nicolas Viola e Simone Missiroli. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Spal: “Sono a Ferrara che, a differenza delle altre zone di questa terra, è la parte meno colpita. Relax in giardino, film e poi famiglia, in compagnia delle bimbe che mi hanno visto poco in questi anni. Ho iniziato al Centro Reggio Junior, poi una amichevole contro la Reggina vinta tanto a poco e da quel momento il passaggio e l’inizio dell’avventura.

Il S. Agata aveva ancora i campi in terra, facevamo le docce in un campo adiacente fuori dalla struttura, poi negli anni è diventato uno dei centri sportivi più belli d’Italia. I calciatori della prima squadra che ti passavano accanto per raggiungere il campo numero 1 e per tutti noi quello era un obiettivo. Il percorso non è stato facile, fisicamente ero penalizzato, ho giocato poco per un determinato periodo, poi mister Gotti ha rappresentato per me la svolta e successivamente il coinvolgimento con la prima squadra di mister Mazzarri.

Ho lasciato la Reggina a metà di quella stagione fantastica con mister Atzori per andare in prestito al Cagliari. L’anno dopo sono tornato ancora una volta per metà stagione, poi c’è stata l’opportunità anche per la società di poter fare cassa e sono passato al Sassuolo dove è cominciata un’altra storia fantastica. Segnai il gol vittoria all’ultima giornata nello scontro diretto con il Livorno che valse la promozione in serie A.

La Reggina è una squadra completa, ho visto qualche partita come quelle con il Catanzaro, il Bari. Gioca bene, ha stradominato la prima parte e nella seconda è riuscita a vincere anche partite sporche, sicuramente arriverà all’obiettivo.

Ho 33 anni e mi piacerebbe giocare ancora a lungo. Tornare alla Reggina sarebbe una emozione bellissima, tempo fa ne parlavo con Acerbi e Barillà. Adesso sono alla Spal, ho un contratto lungo, ma nella vita mai dire mai. Intanto speriamo che la Reggina possa raggiungere i risultati che tutti auspichiamo”.