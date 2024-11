Moda D’Autore: concorso per sarti e stilisti emergenti.

di Federica Geria – MODA D’AUTORE è un concorso ideato ed organizzato dall’agenzia modashow.it con sede in Viale Stazione, 24 a Latisana (Ud). L’evento ha lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di sarti e stilisti emergenti, che già operano per proprio conto o in qualità di dipendenti in aziende e/o sartorie, chi è in possesso di titolo di studio rilasciato da Scuole o Istituti pubblici e privati e, in un’apposita categoria denominata “MODA D’AUTORE…futuro”, studenti di Scuole ed Istituti pubblici e privati. La partecipazione al concorso è aperta a uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 45 anni nella categoria “MODA D’AUTORE” etra i 18 ed i 30 anni nella categoria “MODA D’AUTORE…futuro”. Ai vincitori della competizione verranno assegnati i seguenti premi: 1° classificato categoria “MODA D’AUTORE”: € 600,00 1° classificato categoria “MODA D’AUTORE…futuro”: € 600,00 2° classificato categoria “MODA D’AUTORE”: € 300,00 2° classificato categoria “MODA D’AUTORE…futuro”: € 300,00 La redazione di “modaPORTALE” inoltre selezionerà una collezione tra tutti gli stilisti concorrenti nella categoria “MODA D’AUTORE”, ed il giorno della premiazione finale decreterà il vincitore del “Premio modaPORTALE”. Il premio consisterà nell’attuazione gratuita di importanti azioni di web marketing tramite il sito internet www.modaportale.com A discrezione della giuria, potranno anche essere assegnati dei “Premi Speciali”. Alla fine del concorso tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione. Che la gara abbia inizio…buona fortuna a tutti i partecipanti! Consulta il sito http://www.modadautore.com Per conoscere le modalità di partecipazione e leggere il bando di concorso clicca qui. Scarica la scheda di partecipazione: download.