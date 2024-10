Modena-Reggina: la prevendita settore ospiti a gonfie vele. Il dato

Procede senza soste la prevendita dei biglietti per quello che riguarda il settore ospiti, in attesa della sfida che si terrà esattamente tra una settimana tra il Modena e la Reggina. Il primato in classifica degli amaranto, il bel gioco e la consapevolezza di avere una squadra competitiva, sta spingendo i tifosi ad essere presenti in maniera massiccia al Braglia dove la Reggina è alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, la sesta stagionale.

Il dato aggiornato

Nonostante l’ampia disponibilità del settore (circa 3000), per il tifo ospite sono 1600 i biglietti messi a disposizione e di questi al momento sono 936 quelli venduti e quindi 664 la parte restante che può essere acquistata fino al giorno prima del match. La velicità con la quale si stanno staccando i tagliandi, fa pensare ad un possibile sold out e quindi ancora una volta i calciatori amaranto avranno un notevole sostegno da parte dei propri supporters.