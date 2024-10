Modena-Reggina: quota 2000 ci siamo quasi. Il dato attuale

La Reggina si prepara alla temibile trasferta di Modena. Mister Inzaghi ha mostrato un pizzico di preoccupazione in conferenza stampa per la ripresa del campionato dopo la sosta. Qualche dubbio legato alla formazione, ma anche rispetto a come la squadra tornerà dopo lo stop imposto dalle nazionali, pur ribadendo lo stesso allenatore la necessità di doversi fermare per ricaricare le batterie.

Invasione amaranto al Braglia

A spingere i calciatori amaranto, oltre alle sollecitazioni del tecnico, ci saranno anche i tifosi. Siamo vicinissimi a quota 2000, l’obiettivo che ci si era prefissati per la trasferta al Braglia con il dato attuale che registra 1970 biglietti venduti, con la possibilità di acquistarne ancora fino a stasera. Il colpo d’occhio sarà bellissimo, perchè quel settore riservato agli ospiti si colorerà di amaranto. E’ prevista una buona risposta di pubblico anche in casa Modena.