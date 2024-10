Modena-Reggina: settore ospiti esaurito. Attese novità per domani?

Come era facilmente prevedibile, i tifosi della Reggina hanno occupato per intero il settore a loro riservato. Sono 1593 i biglietti venduti rispetto ai 1600 messi a disposizione dalla società modenese, certamente verranno ultimati nella mattinata di domani. L’intero settore, in realtà, può contenere esattamente il doppio degli spettatori per questo dopo ripetute richieste, si attenderà la decisione del GOS prima di dare il possibile via all’apertura totale del settore B. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Leggi anche