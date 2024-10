Modena-Reggina: vicinissimi al pienone nel settore ospiti. E se si dovesse andare oltre?

Pazzesca la risposta dei tifosi amaranto rispetto a quella che è la prevendita dei biglietti del settore ospiti. La società modenese ha messo a disposizione 1600 tagliandi e sono già 1300 quelli venduti a soli due giorni e mezzo dall’apertura. Un dato che lascia facilmente immaginare che il sold out è un fatto scontato, oltre ad arrivare a breve. Ed è per questo motivo che oggi i tifosi della Reggina si chiedono se quel settore che può contenere 3200 spettatori, ma disponibile solo per la metà, in caso di richiesta superiore potrà essere aperto o meno. Si attendono notizie da Modena, intanto i calciatori amaranto ed Inzaghi hanno una certezza, saranno ancora accompagnati da un grande tifo.

