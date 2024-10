Modena-Reggina: tifosi pronti ad invadere anche il settore B. Il dato

Si era capito sin dalle prime ore, che la prevendita dei biglietti del settore ospiti del Braglia per la partita Modena-Reggina, avrebbe registrato un gran numero di tifosi amaranto. Ed infatti in pochi giorni sono stati polverizzati ben 1600 tagliandi, tanto da “costringere” la società gialloblu ad aprire il secondo settore che mette a disposizione altrettanti posti per i tifosi ospiti. A conclusione della giornata di oggi, sono 1738 i biglietti venduti ed è facile immaginare che fino a venerdi si possa superare quota 2000. Sarebbe un grandissimo traguardo.

Leggi anche