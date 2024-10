Modena: Tesser avverte i suoi, riguardo la prossima sfida con la Reggina

Il sogno sfiorato in casa contro il Genoa e quella espulsione subìta sul risultato di 2-1 che ha dato una ulteriore spinta alla squadra rossoblu per arrivare al pareggio. Nonostante questo il tecnico del Modena Tesser ha comunque elogiato i suoi e si è proiettato verso la sfida successiva, quella al Granillo contro la Reggina: “I ragazzi sono stati straordinari, il pareggio lascia anche un pizzico di rammarico, abbiamo creato e disputato una partita molto combattuta, rischiando poco fino all’espulsione, poi loro sono venuti fuori, un peccato aver subito il gol a difesa schierata. Rimane da fare i complimenti ai nostri ragazzi per la prestazione di carattere e temperamento messa in campo. A Reggio Calabria troveremo un ambiente caldo e una squadra di qualità, pensiamo solo a noi e a fare la nostra partita come fatto oggi“.

fonte: modenacalcio.com