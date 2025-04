Molochio nel solco della tradizione: i “Virgineji” di San Giuseppe

Grande partecipazione e forte spirito di comunità hanno caratterizzato i “Virgineji”. Il secolare evento che si svolge a Molochio, nella domenica precedente al 19 marzo, in onore di San Giuseppe patrono del paese.

Un incontro di fede e comunità

In occasione dei “Virgineji” l’intera popolazione si è riunita sulle scale della Chiesa per vivere un momento di condivisione, arricchito da piatti tipici della tradizione locale: pasta e ceci, zeppole e vino, offerti gratuitamente dalle famiglie del paese in segno di devozione e fraternità.

Ogni anno, l’evento richiama l’intera comunità che, con grande generosità, dona il cibo e offre contributi, mantenendo viva una tradizione che unisce le persone in un clima di fede e fratellanza. Anche quest’anno, la partecipazione è stata numerosa, segno dell’attaccamento della popolazione alle proprie radici e alla figura di San Giuseppe.

L’organizzazione dell’evento

La manifestazione è stata curata dai volontari del Comitato San Giuseppe, che da anni si occupano dell’organizzazione, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, del Servizio Civile Universale oltre che di numerosissimi cittadini che hanno prestato gratuitamente il proprio tempo e impegno, contribuendo a rendere il tutto possibile.

Un’opportunità di incontro tra generazioni

L’evento non è solo una festa religiosa ma un’occasione d’incontro e di scambio tra generazioni e famiglie, un’opportunità per rinsaldare legami sociali e testimoniare la forza della Comunità molochiese.

Quest’anno, l’atmosfera di festa è stata ancora più palpabile, con la presenza di tanti giovani e bambini che hanno preso parte attivamente, dimostrando come le tradizioni possano continuare a vivere anche nelle nuove generazioni.

La forza della comunità di Molochio

L’evento di oggi rappresenta, dunque, non solo un omaggio a San Giuseppe ma anche una testimonianza della forza della comunità di Molochio, che ogni anno si ritrova per celebrare insieme una tradizione che unisce fede, cultura, identità e coesione sociale.