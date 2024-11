Mondiali2014: scende in campo un team di super Top Model. 1183

Mancano poco meno di quindici giorni al fischio di inizio e il Brasile, patria del calcio spettacolare potrà finalmente festeggiare in casa i Mondiali di calcio 2014.Per l’occasione Vogue Us ha ideato un servizio fotografico all’evento tanto atteso che ha come protagoniste 4 simboli della nazione giallo oro che ne incarnano la bellezza: Adriana Lima, Raquel Zimmermann, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana.Il Team Brazil, la squadra dei sogni, tutte in posa per il fotografo Steven Meisel che le ha ritratte in abiti firmati da Stella McCartney e bracciali disegnati da Alexis Bittar. Sguardo di sfida, pronte a scendere in campo, dai capelli bagnati come se avessero appena giocato una partita, le quattro modelle identificano l’orgoglio nazionale della selecao che quest’anno gioca negli stadi gremiti della proprio Paese. Ad Adriana Lima tocca anche il ruolo di madrina dei Mondiali: i suoi fan, non solo brasiliani, aspettano di vedere quale mise sceglierà per la cerimonia d’apertura.