Monete di vecchio corso e antichi denari in metallo: ecco cosa fare degli ‘spicci in pensione’

di Vincenzo Comi – Conoscere il reale ed attuale valore delle monete non è mai facile. Ancora più difficile se associato allo stile ed alla moda. Il caro e vecchio ‘sesterzio’, dopo aver svolto con onestà il proprio gravoso lavoro, abbandona il settore economico per intraprendere un’altra strada. Quella delle passerelle, della tendenza, della moda e dell’abbigliamento.Il mercato numismatico è già da qualche anno in piena crescita e sempre più stilisti utilizzano antiche monete per arricchire e creare le proprie collezioni.Ricordate le cinture a catena di metallo con le teste di Medusa di Gianni Versace o i bracciali ed i marenghi d’oro di famiglia da sempre nelle collezioni di Bulgari? Tra gli altri sarti amanti del vecchio conio gli stilisti milanesi Franco Jacassi e Lipstick Vintage.Oggi lo stile monetario torna nuovamente di moda. Ispirandosi alla Magna Grecia Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno sfruttato sugli abiti, stampate sulle scarpe e disegnate o utilizzate nelle acconciature.Asos.com ha creato una vera e propria collezione di cerchietti a tiratura limitata con monete applicate.Sestopiano.com ha invece utilizzato la cara e vecchia lira ed altre monete di vecchio corso in collane e bracciali.Studioidearoma.it invece effettua interessanti inclusioni di monete sulla falsariga di uno dei ‘Senza titolo’ di Armani in resina.Aprite gli armadi, mettete le mani in tasca in vecchi pantaloni o cappotti. Recupererete qualche moneta ‘in pensione’ alla quale offrire una seconda vita…