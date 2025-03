Montebello capofila dell’Area Grecanica, il sindaco Foti: ‘Monorchio? Mai dato supporto’

Il giudizio del TAR segna uno spartiacque. Il sindaco Foti: "Non c'è nessuna preclusione nei confronti del sindaco di Bagaladi anche se non ha mai dato alcun supporto"

“E’ una bella notizia e siamo contenti della decisione del Tar. La sentenza ci da maggiore operatività e come capofila sono adesso nel pieno delle mie funzioni e spero di poter recuperare tutto il tempo perso anche perchè molti interventi devono essere concretizzati entro il 31 dicembre. Interventi importanti che le aree interne non possono assolutamente perdere”.

Sono le parole del sindaco di Montebello Ionico Maria Foti. Ai nostri microfoni commenta la notizia dell’ordinanza del Tar che rigetta il ricorso presentato dal Comune di Bagaladi contro contro i Comuni di Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roghudi e Roccaforte del Greco.

Il ricorso mirava ad annullare le delibere con cui i sei Comuni della fascia grecanica sostituivano il Comune capofila del progetto di Bagaladi scegliendo Montebello Ionico.

“Abbiamo, nonostante il ricorso del sindaco di Bagaladi, continuato a lavorare con molte difficoltà perchè l’ex capofila Monorchio non mi ha dato alcun supporto. Ho chiesto la rendicontazione e una serie di documenti ma non ho avuto mai riscontro e ho dovuto ricostruire i vari iter con il supporto di vari uffici e anche con l’aiuto degli altri enti attuatori. Con la decisione di oggi, abbiamo avuto una bella ricompensa. E’ una vittoria della democrazia”.

Il primo cittadino di Montebello Ionico Foti è sereno e convinto di proseguire il percorso con assoluta trasparenza. Per far crescere il territorio delle aree interne è necessario dunque un maggior dialogo e confronto.

“Cercheremo di portare avanti l’impegno insieme a tutti gli 11 Comuni. Sono disponibile a rinnovare la collaborazione con il sindaco di Bagaladi – continua il sindaco Foti – Ritengo che la sua professionalità è importante e siamo pronti a ripartire e collaborare perchè l’unione fa la forza”.

Il sindaco Foti tende dunque una mano al primo cittadino di Bagaladi Monorchio.

“Dal 2015, dall’inizio delle attività, non si è riusciti a concretizzare nulla. L’unico intervento è quello della smart school di Bagaladi ma che ad oggi non ha una prospettiva – conclude Foti – perchè non sono stati creati i collegamenti viari con gli altri Comuni. Ad oggi rimane una cattedrale nel deserto”.