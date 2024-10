A Montebello Jonico la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite lo SPRAR del Comune di Montebello Jonico in collaborazione con l’Ente Gestore Exodus Calabria Soc. Coop., organizza una giornata di “porte aperte” dal titolo “Giornata del rifugiato”.

L’evento si terrà in Saline Joniche Sabato 10 Giugno 2017 in Via Nazionale – Piazza antistante Chiesa SS. Salvatore.

Il programma della giornata prevede alle ore 9.00 un convegno dal titolo “Le vie dell’integrazione” che si terrà presso il Salone Parrocchiale.

Dopo il saluto delle autorità interverranno il Sindaco del Comune di Montebello Ugo Suraci ed il Parroco Don Paolo Ielo; il Dott. Francesco Rao Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria che relazionerà sulle opportunità inclusive in Calabria e sullo sviluppo di nuovi percorsi culturali; il Dott. Mario Alberti premiato al “Premio Letterario Città di Montebello Ionico Edward Lear”; il Dott. Pasquale Ambrosino Responsabile del Progetto SPRAR per Exodus Calabria che interverrà sul tema del privato sociale con particolare riferimento all’esperienza dell’accoglienza a Montebello Jonico.

A partire dalle ore 15.00 è previsto un momento di giocoleria e animazione a cura dell’equipe Parrocchia del S.S. Salvatore, durante il quale saranno coinvolti i bambini e gli adolescenti della comunità insieme ai Richiedenti Asilo e

Rifugiati ospiti dello SPRAR di Montebello Jonico. A seguire un’esibizione di Karate a cura di “ACSB Sporting Club Karate” Melito P.S. di Angelo Surfaro.

E’ altresì prevista un’esposizione di manufatti artigianali realizzati dai giovani migranti. La giornata mondiale del Rifugiato è un appuntamento istituito oltre quindici anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si ripete annualmente nel mese di giugno ed ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul dramma vissuto da milioni di persone costrette a lasciare il loro paese a causa di violenze e persecuzioni.

L’evento organizzato vuole essere l’occasione per raccontare il Progetto SPRAR attivo sul territorio comunale da Luglio 2016 nonché un momento concreto di incontro e conoscenza reciproca con i rifugiati ed i richiedenti asilo.