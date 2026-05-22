Reggio, tra memoria e riconoscenza: al waterfront sorgerà un nuovo monumento – FOTO

Qualcosa di nuovo sta prendendo forma sul waterfront di Reggio Calabria. Da qualche giorno, tra residenti incuriositi e passanti che si fermano a osservare, sono iniziati i lavori per la realizzazione del monumento dedicato “al Carabiniere”.

Un’opera che non sarà soltanto un elemento artistico nel cuore di uno degli spazi più vissuti della città, ma un segno di memoria, gratitudine e appartenenza. A realizzarla sarà l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, chiamata a dare forma a un progetto dal forte valore simbolico.

Un monumento per ricordare chi ha servito lo Stato

L’iniziativa nasce con l’intento di celebrare il legame profondo tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza. Un rapporto quotidiano, fatto di presenza, ascolto, tutela e servizio.

Il monumento vuole rendere omaggio ai carabinieri caduti, a chi ha sacrificato la propria vita per il mantenimento dell’ordine pubblico e della legalità. Dietro ogni divisa, infatti, ci sono storie, famiglie, scelte di responsabilità e un impegno spesso silenzioso, ma essenziale per la comunità.

Per questo l’opera non sarà solo un tributo istituzionale. Sarà anche un luogo in cui la città potrà fermarsi, ricordare e riconoscere il valore di chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio.

Lo slargo sarà dedicato ai caduti di Nassiriya

L’area scelta per l’installazione si trova all’interno del waterfront reggino, in uno slargo che, con l’occasione, sarà intitolato “Ai caduti di Nassiriya”.

Una dedica che conferisce al progetto un significato ancora più profondo. Il ricordo di Nassiriya resta una ferita nella memoria collettiva del Paese e, in particolare, dell’Arma dei Carabinieri. Intitolare quello spazio ai caduti significa consegnare alla città un luogo di rispetto, memoria e raccoglimento.

Inaugurazione prevista l’1 giugno

I lavori sono già in corso e dovrebbero concludersi entro la fine del mese. L’inaugurazione del monumento è prevista per l’1 giugno, a pochi giorni dalla Festa dell’Arma dei Carabinieri, che quest’anno si terrà proprio a Reggio Calabria.

Per la scelta dell’opera erano state presentate tre proposte artistiche nell’ambito della gara bandita dal Comune. Tra queste, una è risultata vincitrice e sarà presto consegnata allo sguardo della città.

Reggio Calabria si prepara così ad accogliere un nuovo simbolo urbano. Non un semplice monumento, ma un gesto di riconoscenza verso l’Arma, verso i suoi caduti e verso tutti coloro che, ogni giorno, lavorano per difendere legalità, sicurezza e convivenza civile.