Calciomercato: Il Ds del Monza Antonelli parla di Balotelli: ‘Galliani ha detto tutto’

Il Monza è reduce dalla vittoria interna contro la Reggina e si prepara al recupero della sfida contro il Vicenza che può consentire alla squadra di Brocchi di avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica. Intanto si parla già di calciomercato che aprirà la sua seconda finestra nel mese di gennaio. A Radio Sportiva ha parlato il Ds Filippo Antonelli anche della voce riguardante Balotelli. Intervento ripreso da tuttoB:

Le ambizioni e l’idea Balotelli

“Ci sono tante ambizioni, c’è voglia di fare un campionato vincente, di continuare la nostra scalata per arrivare all’obiettivo fissato dalla società, che è la Serie A. C’è concorrenza, ci sono squadre attrezzate ma noi cercheremo di farlo: in avvio forse siamo stati un po’ contratti, è anche vero che non giocavamo dal 22 febbraio scorso e abbiamo preso poi tanti giocatori nuovi, servivano partite e il giocare insieme per togliere il freno a mano.

Boateng? E’ un giocatore straordinario che deve portare la sua esperienza per portare il Monza in A, può solo crescere perché è sempre il primo a dare segnali positivi, ha voglia e ha il giusto atteggiamento. Balotelli? Se Galliani ha detto che non si aprono porte, credo sia così”.