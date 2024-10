Calcio curiosità: un centrocampista ex Milan si propone al Monza

E’ stata certamente la società regina dell’ultimo calciomercato, ma tante volte, troppe, si è detto che non sempre chi spende molto ha garantiti i risultati. Magari con il trascorrere delle giornate il Monza scalerà posizioni in classifica e dominerà il campionato, ma per il momento le difficoltà per la squadra di Brocchi sono evidenti e la situazione in classifica mostra dopo cinque giornate un importante ritardo. Quattro volte in campo visto il rinvio del match con il Vicenza, tre pareggi ottenuti ed una sconfitta interna con il quotato Chievo di Aglietti.

Il Monza spera di poter invertire il trend al più presto, aspettando anche il recupero di tutti gli effettivi. Nel frattempo un ex Milan che ha conservato un grande rapporto con Berlusconi e Galliani, attraverso una intervista al settimanale Sportweek si propone:

“Con Galliani e Berlusconi ho un ottimo rapporto. Sarebbe bello aiutare il Monza a conquistare la promozione”.