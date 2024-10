Monza: Adriano Galliani chiude il mercato con un colpo internazionale

Aveva promesso una chiusura con il botto e così è stato. Davvero una corazzata quella costruita dall’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che, secondo quanto riferisce Sky Sport, nella notte ha chiuso una operazione di grandissimo livello, riuscendo a portare alla corte di mister Brocchi l’attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng. Un grande colpo per il club di Berlusconi e Galliani che punta dritto alla promozione in Serie A. Il curriculum di Boateng parla da solo. In Italia esperienze con Milan, Sassuolo e Fiorentina, all’estero, tra le altre, Tottenham, Schalke 04, Barcellona, Besiktas.

La squadra brianzola farà il suo esordio in campionato venerdi pomeriggio, nell’anticipo contro la Spal.