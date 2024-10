Monza-Reggina: la probabile formazione amaranto. Toscano non ha molte scelte

Prova ad uscire da questo incubo infinito la Reggina, ma di fronte si trova uno degli avversari peggiori per farlo. A Monza gli amaranto tenteranno di raccogliere qualche punto, ma non si presenteranno nelle condizioni migliori. Contro i brianzoli sarebbe stata difficile a prescindere, se poi aggiungiamo pure una serie di assenze come quelle di Stavropoulos, Bianchi e Rivas, le problematiche aumentano soprattutto nel momento in cui si dovranno operare dei cambi.

Leggi anche

REGGINA: Micai, Lakicevic, Loiacono, Regini (Cionek), Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Cortinovis; Montalto. All. Toscano