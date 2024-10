Serie B: il Parma non ne esce più, vola il Frosinone. Il programma e la classifica

Rimane inchiodato a quota 23 punti il Parma in classifica. Un altro passo falso per la squadra di Iachini al cospetto di un Frosinone che si dimostra formazione quotata, seppur non da tutti inserita tra le grandi. Per la compagine di Grosso due vittorie in trasferta consecutive ottenuto contro Pisa e Parma ed ora a ridosso delle primissime posizioni.

Il programma della giornata

Parma – Frosinone 0-1

Cosenza – Ascoli

Alessandria – Benevento

Como – Crotone

Spal – Pisa

Monza – Reggina

Brescia – Ternana

Perugia – Pordenone

Vicenza – Cittadella

Lecce – Cremonese

La classifica

Pisa 38

Brescia 37

Benevento 35

Cremonese 35

Lecce 34

Frosinone 34

Monza 32

Cittadella 29

Ascoli 29

Perugia 28

Como 25

Parma 23

Reggina 23

Ternana 23

Spal 21

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7