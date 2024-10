Mood Project Viola, Alessandri: “Siamo orgogliosi di questa stagione”

Ospite di Break In Sport, Filippo Alessandri ha lanciato un messaggio in vista dell’ultima gara stagionale contro la Luiss Roma :

“Sappiamo che per noi non cambierà nulla dal punti di vista la classifica ma a questo non ci pensiamo. Affronteremo la sfida come tutte le altre sfruttandola anche per allenarci in vista dei play off. Daremo il 100% anche questa volta, ci teniamo tanto a chiudere bene davanti al nostro pubblico. Sono sicuro che ci sarà tanta gente e posso assicurare ai nostri tifosi che sarà uno spettacolo”.