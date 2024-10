Mood Project Viola gara 2, il PalaCalafiore verso il record di pubblico stagionale

Il popolo reggino, quello cestistico e non, dovrà rispondere presente all'appello della società e della squadra

La Viola Reggio Calabria ha vinto gara 1 dei quarti di finale dei play off in quel di Pescara. I neroarancio hanno trionfato al “Pala Elettra”. Domani il team di coach Mecacci sarà impegnato alle ore 18:00 in gara 2, ci si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Il popolo reggino, quello cestistico e non, deve rispondere presente all’appello della società e della squadra.

Alla fine del macth il coach neroarancio ha sottolineato come il 1° maggio, quindi gara 2, sia il match decisivo ed ancora una volta il PalaCalafiore potrà essere decisivo nel cammino di una società che mai come quest’anno è stata protagonista di molti problemi extra sportivi.

Domani al PalaCalafiore si potrà registrare il record di pubblico e d’incasso di questa stagione. La prevendita per assistere a gara due sta procedendo a buon ritmo con la quasi totalità degli abbonati che ha confermato il proprio posto, mentre tanti tagliandi nuovi si stanno staccando in queste ore. Oggi continua la prevendita al Pianeta Viola (mattina e sera), domani il botteghino del Pentimele aprirà i battenti alle 16.

Foto di Antonello Diano