Mood Project Viola, Mecacci: “Traguardo raggiunto. Dobbiamo arrivare preparati ai playoff”

E’ soddisfatto coach Mecacci in sala stampa che sottolinea l’importanza della vittoria contro Scauri:

“Con cinque giornate d’anticipo raggiungiamo i playoff, nonostante i 3 punti di penalizzazione, quello che ha vissuto dal punto di vista societario e ciò che ha vissuto in campo dal punto di vista fisico. Abbiamo rimesso in campo Fallucca. La squadra ha fornito una prestazione grintosa, non era facile su un campo difficile come questo, abbiamo vinto con la nostra difesa, non abbiamo giocato male, però abbiamo sbagliato nel tirare troppo da tre. L’ottima difesa ci ha permesso di stare punto a punto. Attaccare Longobardi e Moretti ci ha ripagato. La Viola Reggio Calabria è ai playoff, ciò non accadeva dal 2012. Un grande regalo che facciamo alla città, che dovrà rispondere. Le ultime cinque giornata le affronteremo per capire il preciso piazzamento che ci attende. Vogliamo arrivarci in uno stato psicofisico ottimale. Oggi c’è stato un calo, anche perché ci servirebbero dei giocatori da allenamento. Sono fiducioso in ciò che sta facendo la società in tal senso”.