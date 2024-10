Un’immensa Mood Project Viola conquista a Scauri un piazzamento playoff

Uno scontro per un piazzamento playoff. La Viola Reggio Calabria potrebbe guadagnare il pass per la post season, Scauri mantenere viva la speranza di accedervi. Il roster di coach Mecacci si presenta al completo, quello dei laziali con la forza del top scorer Longobardi.

PRIMO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini. I primi due punti sono di Longobardi. Il top scorer laziale segna anche da tre e si prende un tiro libero che realizza (6-0). Mecacci chiama Time Out. coast to coast per Richotti che mette due punti. Paesano sblocca il tabellino della Viola con l’ 8 a 2. Laguzzi segna, risponde Alessandri (10-4). Paesano mette due punti. Piazzato ancora una volta di Paesano che vale il -2 per i neroarancio. Nobile recupera una palla e grazie ad un coast to coast porta in pareggio il risultato. (10-10). Fallo tecnico per Paesano. Moretti realizza il libero disponibile. Rientra sul parquet Matteo Fallucca, dopo diverse settimane di stop. Granata penetra e realizza il 13-10. Ciman attacca e segna il +5 laziale. Agbogan segna e subisce fallo, dalla lunetta accorcia le distanze, risponde Laguzzi mettendo il 17 a 13, si chiude la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Prime azioni molto concitate, si segna poco. Fall mette di potenza il 17 – 15. La prima tripla del match di Carnovali vale il vantaggio neroarancio (17-18). Risponde Gallo, per Scauri, da due. Fall dopo un rimbalzo offensivo segna. Gallo subisce fallo, sbaglia entrambi i tiri dalla lunetta. Palla recuperata da Fallucca. Fall segna e subisce fallo, mette l’aggiuntivo. (19-23). Vitale realizza altri due punti. Scauri chiama Time Out. Moretti mette due punti. Melchiorri piazza la tripla del -1. Moretti segna da due per il contro parziale dei laziali (26-25). Longobardi subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Paesano riceve sotto canestro e realizza il -1 neroarancio. Longobardi subisce fallo. Richotti arresto e tiro segna. Mecacci chiama time out (30-27). Fallucca piazza la tripla del 30 pari su assist di Nobile ad un minuto dalla fine, risponde Lagauzzi da due. Paesano subisce fallo che dalla lunetta mette entrambi i liberi (32-32). Moretti segna da tre. Alessandri penetra e si prende due liberi che realizza entrambi. Si va all’intervallo lungo sul 35 a 34.

TERZO QUARTO

Paesano subisce fallo sul primo attacco. Mette entrambi i liberi. (35-36). Richotti risponde da due. Paesano di forza segna. (37-38). Moretti subisce fallo, mette entrambi i liberi. Laguzzi subisce e sbaglia entrambi i liberi. Paesano realizza il +1 per i neroarancio, su assist di Carnovali, risponde Moretti. Molti errori da parte di entrambe le compagini. Moretti mette due liberi, risponde Paesano da tre (43-43). Paesano 2/2 da tre su assist di Alessandri. Vitale segna il 43-48. Time out per Scauri. Moretti subisce fallo e realizza tutti e tre i tiri liberi disponibili. Carnovali piazza la tripla del 46 – 51. Fallo antisportivo a Gallo commesso su Fallucca. Il capitano realizza entrambi i tiri liberi. Longobardi risponde con un tiro da tre. (49-53). Fall mette il +6 per i neroarancio. Longobardi piazza l’ennesima tripla. Fall subisce fallo antisportivo, mette entrambi i tiri liberi, la Viola non sfrutta il possesso. Si chiude la terza frazione sul 52 a 57 per i neroarancio.

ULTIMO QUARTO

Longobardi subisce fallo e mette entrami i liberi avvicinando i laziali (54-57). Fall segna dopo aver ricevuto palla dalla rimessa. Granata segna dopo aver rubato palla. Vitale piazza la tripla del 56-62. Richotti subisce fallo, mette entrambi i liberi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Mecacci chiama Time Out. Granata subisce fallo, mette entrambi i liberi. Granata realizza il 62 – 62. Richotti subisce fallo e mette entrambi i liberi. (64-62). Paesano subisce fallo, Longobardi esce per 5 falli. Paesano subisce nuovamente fallo, dalla lunetta ne mette uno (64-63). Richotti segna da due, Mecacci chiama Time Out. Alessandri realizza due punti per il -1 neroarancio. Granata segna da sotto (68-65). Stoppata di Carnovali su Moretti. Fall subisce fallo e realizza uno dalla lunetta. (68-67). Quinto fallo anche per Moretti. Carnovali canestro importante. Laguzzi subisce fallo, due liberi segnati (70-69). Agbogan in step back mette il 70-71. Possesso Viola a 40 secondi dal termine. Time Out di Scauri. Possesso Scauri che perde palla. Rimessa in attacco per i laziali a 4 secondi dal termine, non va l’ultimo tiro. Il finale è 70-71. La Viola è matematicamente ai playoff a cinque giornate dal termine.

