Mood Project Viola, Menniti: “Pretendo chiarezza e lealtà. Siamo pronti per i Play Off”

Durante la trasmissione di Video Touring 655, Momenti Nero Arancio , tante ed importanti le considerazioni del Direttore Commerciale della Viola Basket, Alessandro Menniti. In radiovisione non le ha mandate a dire a vari soggetti protagonisti delle recenti vicissitudini societarie della principale squadra di pallacanestro di Reggio Calabria.

Coach Mecacci

“Ha avuto l’umiltà di riconoscere il momento, è un vero collante per il team, grande personaggio dalla caratura importante”.

Vecchie gestioni

Muscolino

“C’è chi pensa che dietro di noi ci sia Giancesare Muscolino che le persone le ha sempre pagate. Comunque sia non c’è Muscolino dietro di noi, abbiamo un disegno diverso societario. Se queste persone non hanno sbagliato devono stare tranquille. Devo ammettere che ci sono delle cose che non tornano e lo dico da dicembre. Abbiamo sollevato il dottor Fusco, le carte sono a Milano dai nostri professionisti. Abbiamo ricevuto troppe chiamate di persone che reclamavano per i propri soldi e c’è tanta gente che mormora. In quattro,cinque giorni abbiamo capito tante cose, sono abbastanza alterato con le persone che hanno gestito il passaggio”.

Coppolino

“L’ho conosciuto è una persona come tutte le altre. Noi non siamo i “nuovi Coppolino”. In comune potremmo avere solamente il parrucchiere. Non dirò mai se ha fatto bene o male, noi abbiamo un disegno diverso. Chi gestiva la liquidazione della società organizza riunioni insieme al Comitato dove pianifica, magari all’ex Direttore Sportivo, le prossime stagioni considerando che Menniti a giugno cade. Per questo sono alterato, fanno le riunioni massoniche. Ho sentito cose assurde che non mi fanno pensare ai reali problemi della società. Non è facile, è chiaro che ancora oggi abbiamo evidenti problemi. Ho la fiducia dei giocatori, dello staff e delle persone che ruotano all’interno del nostro organigramma”.

Il presente

“C’è stato un passaggio dove una delle due figure ha perso la mia fiducia, magari ho dimostrato troppa freddezza nei suoi confronti ma ho avuto la certezza di aver fatto bene perché continuano a far danni. Una persona che era stata incaricata di coadiuvare il liquidatore vada dicendo in giro che non siamo credibili? Così si destabilizza l’ambiente, a gennaio ero il tuo idolo ed oggi convochi l’ex Direttore Sportivo ed alcuni giornalisti. Mi sembra assurdo. Vuoi far qualcosa nella Viola? Vieni e ne parliamo. Ci vuole lealtà”.

Scadenza pagamento stipendi

“Siamo messi malissimo ci sono molti problemi tecnici. Se non avessimo potuto sostenere economicamente l’operazione avremmo fatto altro. Non perché non abbiamo un becco di un quattrino e c’è ancora gente che mi fa i conti sul budget, l’ho detto sin dall’inizio. Mi hanno criticato quando ho detto, bellissimo se salgo. L’anno prossimo raccolgo le poste pay virtuali e ne riparliamo. Il 16 aprile liberatorie per gli stipendi? Siamo consapevoli anche di questo. Adesso parlerò io con giocatori e procuratori. E’ una settimana importante ma questa settimana mi darà la consapevolezza se c’è qualcuno che non crede nel progetto”.

Gruppi Facebook e Social Network

“Ho voluto “ufficializzare” un unico gruppo, ce ne sono troppi e probabilmente difficili da gestire. Con qualche frequentatore particolare ho intenzione di vedermi di persona, per far capire bene le varie dinamiche”.

Impiantistica

“Per quanto riguarda il Pianeta Viola, dovrà scendere l’impresa edile per la riqualificazione. Abbiamo mandato una proposta per un piano di rateizzo, ma non ci hanno risposto. Sono sicuro però si muoverà qualcosa, stesso vale anche per il PalaCalafiore”.

Play Off

“Siamo pronti ad affrontare i Play Off, siamo più che carichi che mai, voglio affrontarli con serenità, auspichiamo tanta risposta da parte del nostro meraviglioso pubblico”.

