Mood Project Viola, Mecacci: “Buona prestazione, adesso testa ai Play Off”

E’ un’analisi quella di coach Mecacci, che evidenzia pro e contro dell’attuale momento della Viola Reggio Calabria:

“Una partita importante, non tanto per l’obiettivo quinto posto, quasi raggiunto, anche perchè abbiamo ancora due scontri. A prescindere dal piazzamento tenevo ad una reazione mentale dopo ciò che era accaduto durante la settimana. La reazione c’è stata, contro una squadra davvero forte fisicamente. A livello difensivo abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo ragionato meglio nei primi due quarti, dopo l’intervallo abbiamo pagato e dovuto adeguarci rispetto alla loro fisicità. Una chiave su cui dobbiamo lavorare, non è cattiva la nostra percentuale di tiro, però paghiamo una certa confidenza che dobbiamo ritrovare. E’ stata una partita nervosa, che arrivata pari a pari ha avuto una nostro migliore approccio al finale, nonostante ribadisco la loro diversa stazza e caratura. Giocatori come Chiera, Milosevic e Bagnoli vanno difesi, l’energia spesa in fase difensiva ci ha fatto perdere lucidità in attacco, dobbiamo lavorare su questo e diventare più precisi quando il ritmo è dalla nostra parte”.