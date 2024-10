La Viola si impone su Napoli bloccando la rimonta dei campani

La partita inizia bene per i neroarancio, il Napoli rimonta, in un finale da brivido la Viola vince

Un match che vale il quinto posto nella griglia Play Off, aggiudicarselo significherebbe poter sigillare una stagione con un buon piazzamento. Napoli viene da tre sconfitte consecutive, dopo aver brillato per ben 12 volte. La Viola Reggio Calabria dal canto suo alla ricerca della giusta concentrazione e dei migliori schemi adeguati all’attuale roster, vuole far bene davanti al proprio pubblico che regala una spinta emotiva unica.

PRIMO QUARTO

Alessandri penetra e guadagna due tiri liberi, fa 2/2. Risponde Dincic per il 2 a 2. Fallucca segna in arresto e tiro. Dincic subisce fallo, realizza solo uno dei due tiri liberi. (4-3). Alessandri penetra e subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Falluca piazza una tripla dopo una palla recuperata a seguito di una stoppata di Yande Fall. (9-3). Bagnoli avvicina i suoi, risponde Agbogan per il 12 a 5. Fall subisce fallo, realizza uno dei liberi. Paesano da tre non sbaglia il 16 a 5. Alessandri subisce fallo ed allunga ulteriormente il vantaggio portando il punteggio sul 18 a 5. Paesano dopo una palla recuperata da Agbogan porta il vantaggio sul +15. Bagnoli segna per Napoli. A seguire Milosevic. Fallucca subisce fallo e realizza entrambi i liberi a sua disposizione. Ottimo primo quarto per i neroarancio, il punteggio è di 22 a 9 per la Viola.

SECONDO QUARTO

Paesano apre la frazione con un tiro da due,m risponde Molinari con una tripla. Lo stesso Molinari ne realizza un’altra portando i campani sul -9. Fallo tecnico a Chiera. Carnovali realizza il libero disponibile. Nobile piazza la tripla che vale il 28 a 15. Fallo tecnico a Fallucca. Chiera sbaglia ili tiro libero disponibile. Chiera penetra e segna. Carnovali trova la tripla del 31 a 17. Chiera continua a segnare. Mecacci chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Chiera penetra e segna. Malagoli da sotto segna. Molinari penetra e segna il 31 a 25. Time Out chiamato dalla Viola. Molinari mette il libero supplementare. Fall dopo un’ottima azione realizza il 33 a 26. Milosevic subisce fallo e realizza 1/2 dalla lunetta. Nobile mette una tripla che vale il 36-27. Nobile è ON FIRE, porta i suoi sul 39 a 27. Alessandri dopo un’azione magistrale segna da tre il 42 a 27. Risponde Guarino da due punti. Si va all’intervallo a lungo sul 42 a 29.

TERZO QUARTO

Paesano realizza all’avvio della terza frazione. Guarino da sotto segna due punti. (44-31) il punteggio. Agbogan penetra ed in sospensione realizza il +15 neroarancio. Guarino prende un tecnico. Fallucca realizza il libero. Bagnoli segna. Paesano realizza da tre. Bagnoli da sotto ne nette un altro. Fall subisce fallo, guadagna due tiri, sbaglia entrambi i tentativi. Dincic guadagna due liberi, li sbaglia entrambi. Tecnico a Mecacci. Guarino realizza. Vitale continua a segnare da tre (53 -36). Bagnoli segna da due. Guarino da tre. (53-41). Fasi convulse del match, Napoli cerca di farsi sotto, ma la Viola contiene bene. Bagnoli subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. Bagnoli da sotto avvicina i suoi, time out della Viola. Bagnoli ne fa un altro. Nobile subisce fallo e realizza uno dei due tiri liberi, sul rimbalzo Fallucca riporta il vantaggio neroarancio di 10 lunghezze (56-46).

ULTIMO QUARTO

Alessandri subisce un brutto fallo. Momenti nervosi del match, errori da parte di entrambe le compagini. Bagnoli sblocca il punteggio portando Napoli sul -8. Guarino realizza e porta il punteggio sul 56-50. Bagnoli continua a realizzare. Blackout neroarancio. Bagnoli riapre la partita portando a solo due distanze il risultato. Bagnoli a tabella pareggia il match (56-56). Bagnoli mette i due punti del vantaggio. Fallucca segna e si prende un tiro libero che vale il +1 neroarancio. Time Out per Napoli. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Fall penetra e guadagna due tiri liberi, realizzandone uno su due. Manca un minuto al termine. Guarino mette il canestro del pari (60-60). Time Out Viola. Fall guadagna due tiri liberi a 25 secondi dal termine. Realizza uno dei due tiri liberi per il +1 Viola. Fallo in attacco di Bagnoli che annulla il canestro. Nobile si conquista due liberi, realizza entrambi. L’ultimo tiro di Bagnoli da tre non va. Il finale al PalaCalafiore è di 63 a 60. La festa è neroarancio.

Il tabellino

Mood Project Reggio Calabria – Ge.Vi. Napoli: 63-60 (22-9, 20-20,11-13,7-14)

Mood Project Reggio Calabria: Ciccarello n.e, Alessandri 9, Grgrugovic n.e , Fall 5, Fallucca 13, Agbogan 5, Carnovali 4, Paesano 12, Nobile 12, Vitale 3. Coach: Mecacci – Ass.ti: Trimboli, Motta

Ge. Vi. Napoli: Guarino 12, Chiera 6, Malagoli, Erkmaa 3, Molinari 8, Di Viccaro , Dincic 3, Giovanardi, Bagnoli23, Puori, Milosevic 5, Milani. Coach: Lulli

Arbitri: Miniati di Arezzo, Bettuccioli di Pesaro