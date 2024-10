Mood Project Viola, Menniti: “Pagamenti effettuati, lavoriamo sulle criticità”

Durante la trasmissione “Momenti Nero Arancio” in onda su VideoTouring 655 il direttore commerciale della Mood Project Viola Reggio Calabria, Alessandro Menniti ha spiegato:

Il presente ed i pagamenti

Il futuro della Mood Project Viola Reggio Calabria

“Stiamo ragionando sul da farsi, perché se devo pensare ad affrontare la nuova stagione con tutte le difficoltà riferite agli ultimi due mesi, ci penso. Ciò non significa che mollerò. C’è da lavorare molto, sarò a Reggio Calabria, non mi tiro indietro di fronte a nulla. Se supero questo ostacolo non ci saranno problemi, Ringrazio il Trust dei Tifosi e cerco di capire come muovermi, perché il budget del prossimo anno dovrà essere definito inizialmente. Quello che sta accadendo adesso non dovrà ripresentarsi”.