Mood Project Viola, assegnato a Vittorio Nobile il premio “Mimmo Durante”

A Vittorio Nobile la quinta edizione del premio “Mimmo Durante”. Le dichiarazioni della guardia della Mood Project ed Mvp del match:

“Siamo stati bravi, abbiamo giocato a buoni ritmi, loro hanno un’importante fisicità. Siamo contenti, un gioco di squadra che ci ha portati alla vittoria. Bagnoli ci ha fatto male, sotto canestro ci ha dato del filo da torcere. Dobbiamo considerare che i nostri lunghi sono atletici e non fisici come il pivot napoletano. Siamo stati bravi sugli esterni, abbiamo difeso bene. Dovevamo chiuderla sul +17 al terzo quarto, abbiamo sbagliato quei due,tre canestri hanno riaperto il match. In chiave Play Off dobbiamo guadagnare maggiore fisicità”.