Mood Project Viola, Menniti: “Ritorneremo grandi, garantendo serietà. Opereremo sul mercato”

Contattato da Antenna Febea il nuovo proprietario della Viola Reggio Calabria, il responsabile della Mood Project ha dichiarato quanto segue:

“Siamo riusciti, dopo questa agonia di un mese a mettere nero su bianco dal notaio quello che serviva. Siamo stremati, siamo riusciti al fotofinish, lunedì daremo il nuovo organigramma e le prime mosse in conferenza stampa. Andrea Gotti, per la sua esperienza nel mondo sportivo darà un apporto importante. E’ una persona della MOOD Project sarà presente a Reggio Calabria, si trasferirà qui e gestirà al meglio l’intera società”.

“Per quanto riguarda l’area tecnica, non toccheremo nulla, il coach è stato fantastico, i ragazzi hanno passato dei momenti davvero difficili”.

“Per quanto riguarda il mercato, stiamo osservando bene, vogliamo finalizzare, ma al momento non possiamo muoverci”.

“Sul lodo Condelllo, io ho parlato con lui per due volte, è una persona intelligente, posso dire che la liberatoria non c’è, però arriverà auspico settimana prossima permettendo come detto di intervenire sul mercato”.