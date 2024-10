Mood Project Viola, Yande Fall: “Reggio Calabria ha un pubblico eccezionale”

Yande Fall vuole continuare a stupire. Il pivot neroarancio, tra i più positivi dell’ultimo periodo, ai microfoni di Radio Touring 104 ha presentato il prossimo impegno:

“Anche se la nostra posizione finale è già definita contro la Luiss avrò degli stimoli particolari, lo scorso anno loro eliminarono me e Recanati ai play off. Avrò voglia di riscattarmi e continuare a fare bene come nelle ultime gare. Fisicamente sto meglio, il problema al ginocchio si sta risolvendo, nelle ultime partite ho giocato con diversi acciacchi ma sono pronto per la sfida di Sabato”.