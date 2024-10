Mortara di Pellaro, 2° incontro del locale comitato civico

Il comitato civico che ambisce alla risoluzione delle ataviche problematiche che attanagliano Mortara di Pellaro rilancia.

QUANDO

Infatti, domani, venerdì 10 maggio alle ore 19:15, presso il maneggio “Le Siepi”, si terrà un secondo incontro pubblico.

INCONTRO

Esso si articolerà in due fasi, alle quali si invita la cittadinanza a partecipare.

La prima consisterà nell’elezione di una figura che rappresenti insieme ad una delegazione il comitato nei rapporti con il Comune e con la stampa; la seconda in un dibattito volto a rafforzare le analisi e soluzioni che stiamo preparando per sottoporle ai vertici di Palazzo San Giorgio e per riceverne di altre per incrementare una nostra proposta che vuole non solo risolvere le criticità che minano la vivibilità del quartiere, ma anche ad avanzare idee per lo sviluppo agricolo-pastorale e turistico dello stesso.