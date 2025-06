Calabria, va in ospedale per dolori al petto: la rimandano a casa e muore

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni, Maria Mamone, di Pannaconi di Cessaniti, deceduta in casa dopo che – hanno denunciato i familiari – sarebbe stata più volte rimandata a casa dai pronto soccorso degli ospedali di Tropea e Vibo Valentia ai quali si era rivolta lamentando da tempo forti dolori al petto.



La donna è morta il 3 giugno scorso e, secondo quanto si è appreso, nei due ospedali le avrebbero detto che si trattava solo di ansia.



La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’apertura di un fascicolo d’inchiesta per fare luce su eventuali responsabilità mediche.

Sarà l’autopsia, già disposta, a dover stabilire le cause del decesso e verificare se siano ravvisabili negligenze, sottovalutazioni o omissioni.

Secondo il racconto dei familiari, la donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Tropea una prima volta nel marzo scorso.

Poi ad aprile è andata all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. In entrambe le circostanze, nonostante i forti dolori toracici, la donna sarebbe stata dimessa con la diagnosi di crisi d’ansia. Un ulteriore intervento sanitario risale al 27 maggio, quando un’ambulanza del 118 è intervenuta a casa della donna. Anche in quel caso, secondo il compagno, i soccorritori avrebbero escluso patologie fisiche, limitandosi a consigliare l’aiuto di uno psicologo per stress emotivo. I familiari di Maria Mamone hanno presentato una denuncia ai carabinieri.



Nelle scorse settimane, a Vibo, si erano verificati altri due decessi, quello di Martina Piserà, la giovane morta insieme al feto di sette mesi che portava in grembo e quello che ha riguardato un feto prossimo alla nascita, mentre la madre è sopravvissuta.

ansa.it