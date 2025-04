Morte Pasquale Favano, la Viola: ‘Increduli e con il cuore colmo di tristezza’

“Increduli e con il cuore colmo di tristezza, riceviamo attoniti la dolorosa notizia della scomparsa di Pasquale Favano, per lunghissimi anni pilastro e presenza assidua in neroarancio.

Abbiamo potuto contare sempre su Pasquale, anche nella nostra giovane storia dalla ricostruzione in poi, grazie al suo indissolubile legame con la Viola e ad un attaccamento unico ai nostri colori, che ha manifestato con il suo sorriso e la presenza rassicurante e parole e azioni sempre benevole.

Pasquale è stato un grande esempio di dedizione e ci mancherà tantissimo.

Il Presidente Carmelo Laganà e tutta la società si stringono con affetto alla Famiglia Favano e porgono le più sentite condoglianze alla moglie Adele e ai figli Savina e Tonino.

Ciao Pasquale, grazie. La terra ti sia lieve, riposa in pace.

Al prossimo giovedì“.

