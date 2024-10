Morto a causa del Covid un dipendente della Regione Calabria

Il Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, comunica la morte di un funzionario regionale avvenuta a causa del Covid.

«Gaetano ci ha lasciati domenica sera dopo aver contratto il Covid fuori dall’ufficio, dove purtroppo non ha più fatto ritorno. Quell’ufficio dove ha lavorato per una vita con competenza e disponibilità massima verso chiunque si rivolgesse a lui per chiarimenti, informazioni o consigli. Mai un tono di voce sopra le righe, mai una parola fuori posto. Se ne è andato così, come ha vissuto il suo ruolo di funzionario: in punta di piedi. Ci piace ricordare il suo garbo, la sua pacatezza. Lascia un vuoto di affetti e competenze che sarà difficile colmare. Il nostro pensiero va alla moglie e ai suoi figli, in particolare a Mauro».