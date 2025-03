Si è spento lo storico Lucio Villari: il cordoglio della Metro City di Reggio

È morto domenica 16 marzo lo storico Lucio Villari. Nato a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) nel 1933, è stato docente universitario e autore di numerosi e fortunati saggi dedicati all’età moderna. Con il fratello Rosario Villari è stato autore del manuale La società nella storia. Corso di storia per la scuola media inferiore (Sansoni). Tante le sue apparizioni televisive. Tra i suoi libri: Settecento adieu. Dall’Illuminismo alla rivoluzione (Bompiani, Milano 1989); Il capitalismo italiano del Novecento (Laterza, Bari 1992); Bella e perduta, l’Italia del Risorgimento.

“La Città metropolitana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore Lucio Villari, apprezzato storico italiano ed intellettuale di grande rilevanza, originario di Bagnara Calabra. Il suo impegno nella divulgazione e ricerca storica hanno da sempre contribuito alla crescita culturale e alla formazione di generazioni di studenti italiani, grazie ai suoi testi scolastici. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama culturale ed intellettuale del nostro Paese”.

Così in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“L’Italia e la Calabria perdono uno dei suoi figli più illustri, apprezzato anche per l’impegno civile che ha saputo interpretare e raccontare con lucidità e rigore, fino agli ultimi giorni della sua vita, con un occhio attento alle vicende del Mezzogiorno. Lucio Villari ha sempre mantenuto un legame forte con la sua terra d’origine, seguendo con attenzione le vicende della nostra Città metropolitana e della Calabria intera. La sua scomparsa rappresenta una perdita anche per la nostra comunità che ha sempre riconosciuto in lui un punto di riferimento intellettuale di grande valore.