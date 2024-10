Incidente mortale sulla SS106: gli amici ricordano il giovane Alessandro

L’ennesimo terribile incidente ha sconvolto la comunità reggina e non solo.

Un giovane 29enne, a bordo della sua moto, nella prima domenica di luglio ha perso la vita lungo la maledetta ‘strada della morte‘.

La Statale 106, tra Lazzaro e Riaci Capo, si è portata via un’altra giovane vita.

Il 29enne Alessandro Sulfaro è solo l’ultima vittima. Fatale l’impatto contro un palo della luce per il motociclista in uno degli innumerevoli pericolosissimi tratti della 106.

In quel pezzo di strada, frazione di Montebello Jonico a sud-est di Capo D’Armi, l’ennesimo incidente mortale.

Le cause rimangono ancora ignote ma non vi è alcun dubbio che la strada della morte conserva ancora oggi, nel 2023, pericoli ad ogni curva.

Di seguito alcuni messaggi che ricordano il giovane Alessandro.

“Alessandro sei andato lì dove correrai per sempre , il mio cuore ha retto nel vederti su quell’asfalto maledetto con il lenzuolo bianco sul tuo corpo esanime il dolore mio e del tuo amato Pierpaolo ci ha distrutti entrambi insieme ai tuoi fedeli amici, io vedendo da dove sei partito per un viaggio lunghissimo su quel maledetto muro che non ti ha dato scampo rimango impietrito. Tutto in pochi minuti la corsa per arrivare da te per non sentire mai quello che Pier mi aveva accennato al telefono. Alessandro avuto incidente corri e poi la comunicazione. Pregherò per te per la tua anima di ragazzo splendido che ho visto crescere assieme a mio figlio ti ricorderò sempre con il sorriso sempre pronto ….distrutto …ciao Ale… Ciao”.

“Un altro angelo volato ingiustamente nel cielo! Voglio avere come ricordo le tue parolacce continue e le tue facce buffe !! Vola in alto amico mio e dai forza di andare avanti a chi resta sulla vita terrena!”