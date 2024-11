Reggio piange la scomparsa del professor Raffaele Emilio

La comunità accademica e studentesca reggina in lutto per la scomparsa dello storico direttore del Rhegium College

La comunità di Reggio Calabria piange la scomparsa di Raffaele Emilio, stimato professore e già dirigente del Rhegium College, che ci ha lasciato nelle ultime ore. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto colleghi, studenti, ex alunni e tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua lunga e brillante carriera nell’ambito dell’istruzione.

Raffaele Emilio è stato un punto di riferimento per il Rhegium College, l’Istituto scolastico paritario fondato nel 1986 dove ha dedicato gran parte della sua vita professionale non solo come docente, ma anche come dirigente scolastico, contribuendo significativamente alla crescita e allo sviluppo dell’istituto.

La sua figura è stata quella di un educatore attento e appassionato, che ha sempre creduto nell’importanza di trasmettere valori, oltre che nozioni, ai giovani.