A Mosorrofa il convegno ‘Più informati, più sicuri’ contro le truffe agli anziani

Nella giornata di mercoledì 10 c.m. a Mosorrofa molte famiglie sono state interessate dal triste evento delle telefonate a scopo di truffa dove dei sedicenti signori spacciandosi per Maresciallo dei carabinieri o avvocato hanno cercato di raggirare degli ignari cittadini per farsi consegnare denaro e per poter accedere alle loro case per poi derubarli.

Per fortuna nessuno in paese ha abboccato ma sono state tante le angosce patite da persone anziane ed anche da giovani nel sentirsi dire che un familiare aveva avuto un incidente e versava in gravi condizioni.

Il convegno “Più informati più sicuri”

Alla luce di questo la Parrocchia San Demetrio e l’Azione Cattolica di Mosorrofa hanno promosso, con la collaborazione del Comitato di Quartiere e con la gentile e propositiva disponibilità del Comando dei Carabinieri di Cataforio, un convegno per ragguagliare i cittadini sui comportamenti da mettere in atto, qualora il fenomeno dovrebbe ripetersi, nel caso si trovassero a subire degli attacchi.

Il convegno “Più informati più sicuri” prende spunto dalla campagna sull’attività di contrasto dei reati in danno degli anziani dell’Arma dei Carabinieri.

Il convegno si svolgerà nel Salone parrocchiale Antonino Caridi in via Strapunti Largo Leotta a Mosorrofa di RC alle ore 17.00 di giovedì 18 gennaio. Introdurrà Pasquale Andidero, Presidente dell’Azione Cattolica locale, e interverrà il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Cataforio.

Tutti i cittadini di Mosorrofa, Sala di Mosorrofa e dei quartieri/paesi vicini sono invitati a partecipare ma chiunque, anche dalla città, volesse essere presente è ben accetto.