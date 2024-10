Mosorrofa, Sorgonà: “Basta falsi proclami. Quartiere senz’acqua e colmo di spazzatura”

"Mosorrofa è un quartiere nobile, decaduto per l’incuria del susseguirsi di amministrazioni sorde agli appelli dei cittadini", le parole di Sasha Sorgonà

“La verità su Mosorrofa, anche se scomoda, è che si tratta di un quartiere nobile, decaduto per l’incuria del susseguirsi di amministrazioni sorde agli appelli dei cittadini. Una località dove viene fatta male la manutenzione ordinaria, colmo di spazzatura, senz’acqua dai rubinetti e con strade impraticabili.

Dopo innumerevoli contestazioni, promesse, riunioni con gli organi di competenza, negli ultimi giorni sono stati fatti degli interventi nel quartiere di Mosorrofa.

LEGGI ANCHE

Tuttavia, ad aggiungersi all’assurdo lavoro di riqualificazione della piazza S. Demetrio (per nulla condiviso dalla comunità) sono stati eseguiti dei lavori di rattoppo sulla strada che, con un tentativo mal riuscito di gettare fumo negli occhi, non fanno altro che tappezzare una strada completamente dissestata e pericolosa lì dove c’è un urgente bisogno di un intervento risolutivo.

Probabilmente sarebbe stato più opportuno sezionare i vari km che necessitano l’intervento e (in modo graduale, secondo le disponibilità economiche del comune) iniziare a completare metro per metro la carreggiata con interventi mirati a durare nel tempo.

In questo modo invece sono solo stati spesi soldi inutilmente, perché oltre a non rendere più sicura la strada, si tornerà ad avere la necessità di ulteriori interventi nel giro di pochi mesi e dopo le prime piogge. Mosorrofa è un quartiere nobile, decaduto per l’incuria del susseguirsi di amministrazioni sorde agli appelli dei cittadini”.

Queste le parole di Sasha Sorgonà, giovane imprenditore della zona.