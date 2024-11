Reggio, ‘In Volo su Porto Bolaro’: interessante mostra di aviazione interattiva

Un evento imperdibile per esplorare il mondo dell’aviazione! Dal 2 novembre, il Centro Commerciale Porto Bolaro diventa una vera e propria piattaforma di lancio per gli appassionati di volo, ospitando una Mostra dell’Aviazione unica nel suo genere. Qui, storia e innovazione si incontrano in un’esposizione che offre un’immersione completa nel mondo aeronautico.

Cosa troverai alla Mostra dell’Aviazione

Potrai ammirare da vicino modelli iconici come il leggendario Sopwith Camel, il mitico Supermarine Spitfire e l’avanguardistico Eurofighter Typhoon. Grazie alla collaborazione con la Mostra di Modellismo, saranno esposti anche droni e velivoli ultraleggeri. Pannelli informativi illustreranno la storia dell’aeroporto di Reggio Calabria e dell’Aero Club locale, per raccontare le radici e lo sviluppo del volo nella nostra città.

Attività del Weekend

Ogni weekend, dalle 17:00 alle 20:00, potrai partecipare a diverse attività interattive:

Simulatore di Volo : Prova l’emozione di pilotare un aereo in un’esperienza virtuale unica.

: Prova l’emozione di pilotare un aereo in un’esperienza virtuale unica. Attestato di Volo per i più piccoli : Un’attività educativa e divertente, che culmina con il rilascio di un attestato speciale.

: Un’attività educativa e divertente, che culmina con il rilascio di un attestato speciale. Incontri con Esperti: Partecipa a talk con ingegneri aerospaziali, ex piloti e tecnici dell’Aero Club, per scoprire i segreti dell’aviazione e approfondire la tua passione.

Non perdere questa occasione unica di “volare” con noi a Porto Bolaro, e scopri la meraviglia e la tecnologia del mondo del volo!