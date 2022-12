Mostra 'on the road' in centro città. Scarpino: 'Torniamo dopo 12 anni. Forza Reggio' - FOTO

Ha riscosso molto successo la mostra all’aperto a tema ‘Bronzi di Riace‘ itinerante che si sviluppa lungo il corso Garibaldi di Reggio Calabria, inaugurata nella giornata di ieri.

“Torniamo dopo 12 anni con questa formula all’aperto. All’epoca, le due mostre del 2009 e 2010 celebravano la neo istituzionalizzazione della via principale della città come area pedonale. Il criterio espositivo è ‘sovversivo’ perchè inverte l’incontro con l’arte. Non è un incontro voluto da parte del visitatore che si ‘scontra’ con la cultura e l’arte. Per quanto riguarda il contenuto, dal punto di vista fotografico abbiamo due contributi che riguardano due aree tematiche: la ‘rotta dei bronzi’ con un paesaggio e viaggio suggestivo dell’area metropolitana e la ‘ricostruzione dei Bronzi di Riace‘”.