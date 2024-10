Al MArRC una mostra per raccontare mezzo secolo dalla scoperta dei Bronzi di Riace

In arrivo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria una grande mostra per ripercorrere mezzo secolo di storia dei due capolavori del MArRC, divenuti simboli iconici per tutto il territorio. Giovedì 20 luglio, alle ore 18.00 nel suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi, sarà inaugurata la grande mostra “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”, curata dal direttore Carmelo Malacrino. L’iniziativa, che concluderà il programma di eventi promosso dal Museo per l’anniversario della scoperta della due statue, offrirà ai visitatori un suggestivo viaggio nella storia dei Bronzi di Riace attraverso fotografie d’archivio, molte inedite o poco note, e video dell’epoca, appositamente concessi da Rai Teche.

«La storia dei Bronzi di Riace fa parte della vita di tutti noi – afferma il direttore Malacrino. Tutti quelli che, come me, non sono più tanto giovani ricorderanno il clamore nato intorno alle prime esposizioni di questi capolavori, prima a Firenze e Roma, e poi a Reggio Calabria, nel Museo che col loro arrivo si è aperto ai flussi turistici internazionali. Attraverso le voci dei protagonisti dell’epoca si potranno seguire tutti i momenti salienti della “nuova vita” dei Bronzi di Riace, dalla scoperta ai restauri, fino alle esposizioni e agli studi scientifici condotti spesso con approcci assolutamente originali. Abbiamo svolto un lungo lavoro di ricerca nei nostri archivi per selezionare le fotografie più affascinanti, a cui si affiancheranno numerosi video di trasmissioni e telegiornali dell’epoca. In mostra sarà possibile vedere anche la macchina fotografica con la quale furono scattate le uniche immagini che ritraggono il Bronzo A durante il suo recupero dai fondali di Riace, nell’ormai lontano 22 agosto 1972. È stata donata al Museo dall’avv. Fulvio Rizzo, che ringrazio».

Il progetto di allestimento è stato curato dal direttore Malacrino e dall’arch. Claudia Ventura, con la collaborazione dell’arch. Giuseppina Cassalia per la selezione dei documenti video giunti dagli archivi della Rai. La realizzazione è stata affidata a Blu Ocean e verrà accompagnata da un ricco catalogo, di prossima pubblicazione.